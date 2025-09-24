Известная украинская каратистка Элина Селеменева, которая представляет клуб Concordia из Запорожья, где тренируется под руководством Анатолия Михайленко, ответила на вопросы эксклюзивной анкеты YeSport.

Любимый ритуал перед поединком или после него: Перед поединком прошу тренера побить меня по спине и по щекам.

Первая значимая покупка в спорте (кимоно, защитное снаряжение, инвентарь): Это было профессиональное кимоно. Я настолько радовалась этому, потому что тренер заказал мне такое же, как у него.

Самый странный или самый неожиданный подарок от болельщиков или знакомых: Когда нас встречали в прошлом году после Премьер-лиги в Касабланке. Наши дети и родители ждали на вокзале с цветами и сделали маски с нашими лицами.

Фраза или совет тренера, которая врезалась в память навсегда: "Хочешь увидеть чудо – будь чудом".

Победа, после которой вы поняли, что готовы к большему: Первая победа на чемпионате Украины, которая позволила выступать за национальную сборную на чемпионате Европы.

Поражение, которое до сих пор болит, но сделало вас сильнее: Каждое поражение для меня тяжелое (я знаю, что это плохо, и стараюсь от этого избавиться), но это подталкивает работать еще больше.

Соревнования не по вашему профилю, в которых хотели бы принять участие: Если брать другой вид спорта, то, пожалуй, большой теннис.

