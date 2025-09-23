Бывшая чемпионка мира по профессиональному боксу, вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова просит помочь со сбором средств, которые нужны воинам на импланты.

"Друзья, я молю вас, не становитесь равнодушными, если бы вы видели сколько раненых каждую неделю прибывает.

Чтобы сохранить конечности нашим героям, невероятные украинские врачи работают без остановки, но для результативного лечения нужны титановые импланты (стержни Шанца разного диаметра, дуги из титана, другие "детальки" к аппаратам внешней фиксации).

Это недешево, потому что это титан. И государство не выгребает с этой поставкой.

Мы, девушки-волонтеры центрального госпиталя, не опускаем руки и еще двигаем эту историю, время от времени получая "благодарности" или "грамоты", но... НАМ ГЛАВНОЕ НУЖНО ЗАКРЫВАТЬ Счета, чтобы покупать этот титан.

В том месяце я оплатила счет на сумму 27 000.

Все мои друзья, помогите нам с Yana Sikorska сделать следующие проплаты, чтобы ребят поднять на ноги", – написала Шатерникова в Facebook и указала ссылку на банку.

