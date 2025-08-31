Виктория Ус завоевала серебро на этапе Кубка мира по гребному слалому в Тацене.

Гребной слалом. Кубок мира, Тацен. Каноэ-слалом, женщины

1. Елена Лилик (Германия) - 86.86 секунд

2. Виктория Ус (Украина) - 87.78 сек

3. Кимберли Вудс (Великобритания) - 88.19 сек

Украина установила исторический рекорд по медалям на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ

32-летняя украинская гребчиха Виктория Ус завоевала дебютную медаль в нынешнем сезоне Кубка мира по каноэ-слалому. Соревнования проходили в словенском Тацени и стали предпоследним этапом турнира.

Ус уверенно преодолела квалификацию и пробилась в финал, где сумела подняться на второе место. Ее результат составил 87.78 секунд – украинка уступила победительнице соревнований немке Элене Лилик менее чем на секунду.

Интересно, что по чистому прохождению дистанции быстрее были также британка Кимберли Вудс и бразильянка Ана Сатила, но они заработали штрафы за касание ворот, что отбросило их ниже в итоговом протоколе. В итоге Вудс замкнула тройку призеров.

Для Ус эта награда стала уже девятой в карьере на этапах Кубка мира и четвертой именно в дисциплине каноэ-слалом. Однако украинка до сих пор не имеет побед на самом престижном уровне, ограничиваясь серебряными и бронзовыми наградами.

Завершающий этап Кубка мира состоится с 4 по 7 сентября в немецком Аугсбурге, где Ус будет иметь еще одну возможность замахнуться на историческое "золото".

Лузан завоевала четвертое золото на ЧМ по гребле – украинка установила личный рекорд