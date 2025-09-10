"Украинская федерация гимнастики продолжает бескомпромиссную борьбу против намерений страны-агрессора использовать спорт в пропагандистских целях.

Любое участие российских гимнастов в международных соревнованиях, независимо от наличия у спортсменов статуса нейтральности, несет угрозу использования такого участия для демонстрации признания страны-агрессора цивилизованным миром. При этом, нередки случаи когда статус нейтральных присуждают спортсменам, которые не соответствуют установленным критериям нейтральности, о чем свидетельствуют факты.

Так, много российских гимнастов, том числе со статусом нейтрального атлета, включены в список "чемпионы террора", как это отражено на сайте ГУР Министерства обороны Украины. Украинская федерация гимнастики считает неприемлемым участие в соревнованиях, где участвуют "чемпионы террора".

Безусловно, неучастие украинских гимнастов в международных спортивных соревнованиях наносит определенный вред спортивной составляющей, что оставляет болезненный осадок у наших гимнастов и тренеров, которые проделали огромную работу по подготовке гимнастов к соревнованиям. Однако вопрос национальной безопасности, а именно такой ее составляющей как информационная безопасность, преобладает над любыми соображениями и личными чувствами.

Украинская федерация гимнастики просит украинскую спортивную общественность с пониманием отнестись к возможным бойкотам международных спортивных соревнований со стороны Украинской федерации гимнастики. Пассивный протест в виде бойкота международных спортивных соревнований является действенным инструментом давления на спортивных функционеров, поскольку заставляет их задуматься – с какой стороны баррикад они находятся.

Но Украинская федерация гимнастки не ограничится одними лишь пассивными протестами в виде бойкота международных спортивных соревнований и мероприятий. УФГ будет продолжать активную борьбу на юридическом и информационном пространстве, чтобы не допустить использования Sportswashing страной-агрессором и одновременно достойно представлять украинскую гимнастику на международных спортивных форумах!" – говорится в заявлении организации.

Напомним, этого года FIG предоставила нейтральный статус еще пяти гимнасткам из России и Беларуси. Разрешение на участие в международных соревнованиях в частности получила Ангелина Мельникова, которая выступает за ЦСКА и является членом проправительственной партии "Единая Россия".

