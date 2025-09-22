Украинская дзюдоистка Елизавета Литвиненко больше не будет выступать на международной арене под флагом Украины. Теперь она будет представлять ОАЭ, о чем сообщила Tribuna.com со ссылкой на слова самой Литвиненко.

Три украинских спортсмена сменили гражданство – известно, за какие страны они будут выступать в будущем

"Да, это правда", – цитирует источник Литвиненко.

Причины своего решения Елизавета Литвиненко объяснять не стала. Литвиненко является бронзовым призером чемпионата мира 2022 года, также она выигрывала чемпионат Европы среди кадетов, юниорский Евро и Европейский юношеский олимпийский фестиваль. На Олимпийских играх 2024 года в Париже Елизавета дошла до четвертьфинала и в итоге заняла седьмое место.

Напомним, что в июне этого года сборная Украины бойкотировала чемпионат мира по дзюдо из-за допуска к соревнованиям представителей Беларуси под государственной символикой.

Недавно стало известно, что два украинских юниора-дзюдоисты Илария и Игорь Цуркан будут выступать за сборную Словении, а 20-летний Алексей Болдырев – за сборную Польши.

Сборная Украины по дзюдо заявила о бойкоте чемпионата мира-2025 – известна причина резонансного решения