Влада Харькова проявила свою гражданскую позицию после триумфа в Батуми (Грузия).

Влада Харькова – чемпионка мира по фехтованию на шпаге (вторая слева) / FIE

Украинская шпажиста Влада Харькова не захотела делать совместное фото с россиянином Кириллом Бородачевым, который стал вице-чемпионом мира в мужской рапире.

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Харькова после получения золотой медали чемпионки мира и совместного фото с призерами личного турнира в шпаге покинула пьедестал, когда была попытка сделать совместное фото всех призеров очередного дня чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Батуми (Грузия).

Влада Харькова, напомним, в финале победила бронзового призера Олимпиады-2020 и чемпионку Европы-2018 эстонку Катрину Лехис благодаря уколу в дополнительной серии.

What a nail-biter! Vlada Kharkova ( UKR) clinched the gold with a razor-thin 15-14 win in the women’s epee final!

Kudos to Katrina Lehis ( EST) for an incredible performance and a well-deserved silver!



results: https://t.co/kvDYMpPa9T

live:… pic.twitter.com/l52D6HY0vb — FIE (@FIE_fencing) July 23, 2025

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