Украинская чемпионка мира по фехтованию проигнорировала совместное фото с представителем страны-оккупантки
Влада Харькова проявила свою гражданскую позицию после триумфа в Батуми (Грузия).
Украинская шпажиста Влада Харькова не захотела делать совместное фото с россиянином Кириллом Бородачевым, который стал вице-чемпионом мира в мужской рапире.
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Харькова после получения золотой медали чемпионки мира и совместного фото с призерами личного турнира в шпаге покинула пьедестал, когда была попытка сделать совместное фото всех призеров очередного дня чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Батуми (Грузия).
Влада Харькова, напомним, в финале победила бронзового призера Олимпиады-2020 и чемпионку Европы-2018 эстонку Катрину Лехис благодаря уколу в дополнительной серии.
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