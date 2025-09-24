Украинская борчиха Алла Белинская, которая выиграла золото на недавнем чемпионате мира в Загребе (Хорватия) в весовой категории до 72 кг, призналась, что главным при достижении цели является баланс.

Украинка Винник уступила в финале чемпионата мира по борьбе – дала непростой бой грозной сопернице

– Чемпионка Европы весной, теперь – мира. Как держите такую стабильность?

– Стабильность – это не талант и не случай. Это ежедневная дисциплина. В спорте не бывает "захотела – пошла потренировалась, не захотела – отдохнула". Здесь каждый день надо быть готовой, работать, даже когда сил нет. Меня всегда спасает привычка: я уже не думаю "хочу или не хочу" – я просто делаю.

– Чем приходилось жертвовать во время подготовки?

– Больше всего – питанием. Постоянный контроль веса очень истощает. Когда все рядом могут позволить себе кусок торта или пиццу, а ты отказываешься, потому что понимаешь: даже лишний килограмм может перечеркнуть твои усилия. Бывали моменты, когда перед соревнованиями приходилось буквально гонять вес – это и физически трудно, и психологически. Но я знала, ради чего это делаю.

– Что самое важное в подготовке?

– Надо держать баланс: техника, физика и психология. Но в самый ответственный момент решает характер. Когда обе соперницы равны – выигрывает та, которая больше хочет победить.

– В отличие от соперниц, вам приходилось тренироваться и без света, во время воздушных тревог.

– Было и такое. Когда выключали свет – мы тренировались под фонариками. Но никто не жаловался, нам не тяжелее, чем воинам на фронте. Воздушная тревога? Итак, спускаемся в укрытие, ждем, потом возвращаемся и продолжаем тренировки. Главное – дисциплина: если сдаваться из-за любого препятствия, то какой смысл в работе?

– На ковре вы достигли почти всего. Надо искать новую мотивацию.

– Мне ее искать не надо. Через три года – Олимпиада, главное соревнование жизни. Медаль Игр – мечта, которая не даст остановиться, – рассказала Белинская в эксклюзивном интервью Спорт 24.

На войне с Россией погиб мастер спорта Украины по греко-римской борьбе