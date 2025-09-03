Марина Мороз, выступавшая в UFC, получила дисквалификацию на год.

Марина Мороз провалила еще один тест на допинг. После фиаско 25 июня украинка провалила допинг-тест и 16 июля, сообщает UFC.

В крови 33-летней украинки обнаружили мельдоний. Из-за этого Марина Мороз получила дисквалификацию сроком в 1 год.

Украинка предоставляла документы, что она принимала мельдоний по рецепту врача для лечения определенных симптомов. Но Марина не сообщила должным образом UFC или CSAD, что и привело к дисквалификации.

Теперь украинская спортсменка сможет участвовать в турнирах UFC не ранее 17 июля 2026 года. В последний раз Мороз выходила в октагон в марте 2024 года – тогда украинка потерпела поражение против Джоанн Вуд.

