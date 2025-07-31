Вита Семеренко не осталась в стороне от известия о смерти бывшей немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер.

"Вместе соревновались, вместе радовались медалям. Это тяжелая потеря... Для биатлона, для нас всех. Лауро, спасибо за все. Вечная память", – написала Семеренко в сториз Instagram, где разместила фотографию с пьедестала почета вместе с Дальмайер.

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Немка Дальмаер, напомним, погибла на горе Лайла-Пик (6069 м) в пакистанской горной системе Каракорум, попав на высоте 5700 метров под камнепад. Поисковая операция была прекращена вечером 29 июля.

Лаура Дальмайер является двукратной чемпионкой Олимпиады и семикратной чемпионкой мира. Из биатлона она неожиданно ушла в мае 2019 года.

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