Украинские легкоатлетки Виктория Калюжная и Марина Немченко оказались на пьедестале по итогам полумарафона, который прошел в польской Познани.

Виктория Калюжная завоевала “золото” полумарафона, преодолев дистанцию за 1:12:05. Второе место заняла представительница Кении, а на третьей ступеньке пьедестала оказалась Марина Немченко со временем 1:14:55.

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"Подиум был хорош как никогда. Бежать на следующую неделю после марафона полумарафон – то еще удовольствие. Но на 3 место "доковыляла"", – подписала фотографию Немченко в Instagram.

Напомним, 31 марта Виктория Калюжная 31 марта Виктория Калюжная завоевала "серебро" на Варшавском полумарафоне, который стал самым масштабным в истории Польши. Для Калюжной это уже не первый подиум на полумарафонах в Польше: в 2022-м году она выиграла Краковский полумарафон.

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