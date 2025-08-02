Украина сыграла против Испании в полуфинале чемпионата Европы по пляжному волейболу. Результат встречи – в этой новости на "Футбол 24+".

Пляжный волейбол, женщины, полуфинал

Украина (Гладун/Лазаренко) – Испания (Альварес/Морено) – 2:1 (15:21, 21:16, 15:11)

Украина впервые в истории сыграет в полуфинале женского Евро по пляжному волейболу

Украинки Марина Гладун и Татьяна Лазаренко победили испанскую пару в борьбе за выход в финал чемпионата Европы по пляжному волейболу.

В первом сете украинские пляжницы уступили со счетом 15:21, но смогли сравнять счет по партиям во втором сете благодаря победе 21:16. Судьба поединка решалась на тай-брейке. Там сильнее оказались наши волейболистки – 15:11. Это первый в истории выход украинских пляжниц в финал чемпионата Европы.

В финальном матче дуэту Гладун и Лазаренко будут противостоять победительницы полуфинальной пары Германия – Франция.

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