Сборная Украины завоевала семь наград на заключительном этапе Гран-при-2025 в Чехии.

В Брно завершился последний, четвертый этап Гран-при по художественной гимнастике 2025 года. Сборная Украины завоевала на турнире семь медалей.

В заявке были три спортсменки – Таисия Онофрийчук, Полина Карика и Анастасия Икан. Однако именно Онофрийчук и Карика принесли Украине все награды.

В многоборье чемпионка Европы Онофрийчук получила "золото" с результатом 115.700 баллов, а Карика заняла третье место (110.700). Икан завершила выступление на 10-й позиции (99.200).

Финалы отдельных видов принесли украинкам новые награды. Онофрийчук добавила еще два "золота" – в упражнениях с мячом (28.950) и обручем (29.700). Карика оформила три медали: "золото" в булаве (28.300), "серебро" в мяче (28.550) и "бронзу" в обруче (29.350).

Таким образом, в итоге украинская команда завоевала семь медалей на заключительном этапе Гран-при и подтвердила статус одного из лидеров художественной гимнастики Европы.

Все медали украинок в Брно:

Многоборье: золото – Таисия Онофрийчук, бронза – Полина Карика (10 место – Анастасия Икан)

Мяч: золото – Таисия Онофрийчук, серебро – Полина Карика

Булавы: золото – Полина Карика (4 место –Таисия Онофрийчук)

Обруч: золото – Таисия Онофрийчук, бронза – Полина Карика

Лента: 4 место – Таисия Онофрийчук, 8 место – Полина Карика

