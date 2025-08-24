Украинки сенсационно выиграли золото чемпионата мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях
Сборная Украины стала лучшей в упражнениях с 3 мячами и 2 обручами.
Чемпионат мира по художественной гимнастике, упражнения с 3 мячами и 2 обручами, финал
1. Украина – 28,650
2. Бразилия – 28,550
3. Китай – 28,350
Украинские художественные гимнастки Елизавета Азза, Диана Баева, Валерия Перемета, Кира Ширикина и Александра Ющак достигли исторического успеха на чемпионате мира, который завершился в Рио-де-Жанейро.
Украина в последний раз получала золотую награду на ЧМ в 2013 году, когда Анна Ризатдинова стала чемпионкой в упражнении с обручем на турнире, проходившем в Киеве. А в групповых упражнениях высших наград не было у украинской команды с 2002 года.
