Украинские художественные гимнастки Таисия Онофрийчук и Полина Карика в первый день чемпионата мира в Рио-де-Жанейро приняли участие в квалификации соревнований с обручем и мячом.

Эти отборы стали не только этапами к финалу, а и частью общей квалификации в многоборье. Так как сборная Украины имеет на чемпионате мира только двух представительниц, то Онофрийчук и Карика пройдут полную программу в квалификации – будут выступать со всеми четырьмя предметами.

В предварительных упражнениях с обручем Онофрийчук показала второй результат. Набрав 30,600 балла, Таисия уступила лишь немке Дарье Варфоломеевой из-за худшего показателя в исполнении. Полина Карика стала восьмой в упражнениях с мячом (27,600 балла), а Онофрийчук с девятым результатом (27,550 балла) стала первой запасной на финал.

После первой части квалификации в личном многоборье Онофрийчук идет с промежуточным третьим результатом (58,150 балла), Карика занимает 11-е место (55,700). В финал попадут 18 лучших по итогам отбора.

Вторая часть квалификации, где будут упражнения с булавами и лентой, состоится в четверг, 21 августа. Она определит всех финалисток соревнований в индивидуальных упражнениях.

