Украинские теннисистки узнали своих соперниц по первому раунду квалификации US Open-2025 – четвертого в сезоне мейджора, который будет проходить в Нью-Йорке.

Дарью Снигур (WTA № 177) ждет встреча с представительницей Швейцарии Симоной Вальтерт (WTA № 129), которая имеет в отборочном турнире 24-й номер посева.

Александра Олейникова (WTA № 191) начнет выступления с матча против Лизетт Кабреры (WTA № 204) из Австралии, а Анастасия Соболева (WTA № 239) в первом раунде квалификации встретится с американкой Сашей Викери (WTA № 562).

Напомним, Снигур в 2022 году играла в 1/128 финала US Open и проиграла, Олейникова впервые в карьере будет выступать на американском мейджоре, а Соболева сыграет в отборе во второй раз.

Первые встречи квалификации запланированы на 18 августа.

