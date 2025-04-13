Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина продемонстрировали не только высокое спортивное мастерство, но и гражданскую позицию.

Дуэт украинок занял второе место в технической программе на этапе Кубка мира по артистическому плаванию, который принимает египетский Сома Бей.

17-летняя украинка завоевала серебро Кубка мира по артистическому плаванию – чемпионка "размочила" 2-летнюю паузу без медалей

К сожалению, наших девушек опередили россиянки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай. Во время церемонии награждения Мошинская и Шмонина дружелюбно пожали руки "бронзовым" канадкам, а вот представительниц страны-агрессора показательно проигнорировали. От совместной фотографии с "болотными" украинки также отказались, за что им огромное уважение.

Добавим, что ранее 17-летняя Мошинская завоевала серебро в сольной программе и отказалась фотографироваться рядом с белоруской Василиной Хандошкой.