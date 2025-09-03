Украинские теннисистки, к сожалению, ничем выдающимся себя не проявили на Открытом чемпионате США 2025 года, но и фатального унижения избежали, за что стоит поблагодарить Марту Костюк.

Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Юлия Стародубцева вышли на старт в основной сетке американского мэйджора. Из них четырех лишь Костюк смогла переступить через стартовый барьер, остальные – сошли с дистанции. Количество украинок в основе US Open-2025 могло быть больше – в квалификации свое счастье искали Александра Олейникова, Анастасия Соболева и Дарья Снигур.

US Open-2025, хард, квалификация, первый раунд

Александра Олейникова (Украина, WTA № 202) – Лизетт Кабрера (Австралия, WTA № 208) – 2:6, 4:6

Дарья Снигур (Украина, WTA № 171) – Симона Вальтерт (Швейцария, WTA № 124) – 6:4, 1:6, 2:6

Саша Викери (США, WTA № 557) – Анастасия Соболева (Украина, WTA № 270) – 7:5, 7:5

Квалификация: непобедимая звезда OnlyFans и собственная беспомощность

Александра Олейникова впервые в карьере приняла участие в Открытом чемпионате США и не смогла сразу одержать свою первую победу. Она не была на корте уверенной в себе в борьбе против Лизетт Кабреры из Австралии и вполне заслуженно проиграла. Сопернице украинка отдала пять геймов на своей подаче и реализовала лишь 2 из 14 брейк-пойнтов.

Для Дарьи Снигур это был уже пятый старт в квалификации на кортах Нью-Йорка. Только в 2022 году она прошла отбор, после чего дошла до второго круга основной сетки. В этом году Дарья сыграла только одну встречу. Победила в первом сете Симону Вальтерт, а дальше провалилась. Снигур, как и Олейникова, проиграла пять своих геймов.

Соболева второй раз подряд сыграла в квалификации и второй раз сразу же проиграла. На этот раз она должна была проходить дальше, но столкнулась с катастрофическим нефартом. Тридцатилетняя Викери, которая, как выяснилось, сейчас зарабатывает больше на OnlyFans, чем на корте, была по зубам украинке. Но Анастасия, как и Олейникова и Снигур, проиграла по собственной инициативе. Потеря сразу семи своих геймов – вот главное объяснение неудачи Соболевой.

US Open-2025, хард

1/64 финала

Юлия Стародубцева (Украина, WTA № 68) – Анна Блинкова (WTA № 80) – 3:6, 1:6

Даяна Ястремская (Украина, WTA № 31) – Анастасия Павлюченкова (WTA № 45) – 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 4:6

Анна Бондарь (Венгрия, WTA № 97) – Элина Свитолина (Украина, WTA № 15) – 6:2, 6:4

Кэти Бултер (Великобритания, WTA № 48) – Марта Костюк (Украина, WTA № 28) – 4:6, 4:6

1/32 финала

Зейнеп Сонмез (Турция, WTA № 81) – Марта Костюк (Украина, WTA № 28) – 5:7, 7:5 (7:5), 3:6

1/16 финала

Диан Парри (Франция, WTA № 107) – Марта Костюк (Украина, WTA № 28) – 6:3, 4:6, 2:6

1/8 финала

Марта Костюк (Украина, WTA № 28) – Каролина Мухова (Чехия, WTA № 13) – 3:6, 7:6 (7:0), 3:6

Стародубцева: желание победить осталось желанием

Стародубцева сыграла в основной сетке второй раз в карьере и второй раз проиграла. Вновь 1/32 финала турнира осталась для Юлии на замке.

Украинка смогла взять лишь четыре гейма и за 1 час 29 минут потерпела поражение от Блинковой в двух сетах. Кстати, Юлия потерпела четвертое подряд поражение после выхода в третий круг на турнире серии WTA 1000 в Монреале (Канада).

Ястремская: позитив ограничился одним сетом

Ястремская в основе мэйджора сыграла в восьмой раз и в четвертый раз подряд проиграла в первом круге. Ко всему, 2023 Даяна не вышла из квалификации.

"Я не обращаю внимание на предыдущие результаты здесь. Если честно, даже не помню, какие у меня здесь были матчи и с кем я играла. В прошлом году была проблема с плечом, это я помню. На самом деле я не зацикливаюсь на этом, думаю и заряжаю себя на позитив", – эти слова Ястремская сказала накануне старта американского мэйджора.

Встреча Даяны с так называемой "нейтральной" Павлюченковой получилась довольно конкурентной. Украинка на тай-брейке первого сета дожала россиянку и получила преимущество в счете. Во второй партии снова была доигровка, но на этот раз она завершилась не в пользу Ястремской. От этого возникло неприятное ощущение, которое перешло в отчаяние после третьего сета, который Даяна также проиграла и вылетела из US Open.

Ястремская во встрече допустила 11 двойных ошибок и сделала один брейк.

Свитолина: 11 лет такого не было и вот опять

Первая ракетка Украины Элина Свитолина получила в соперницы по первому раунду представительницу Венгрии Анну Бондарь (WTA № 97). Имея 15-й номер мирового рейтинга и 12-й номер посева, украинка была почти безоговорочной фавориткой встречи. Ко всему, девушки в этом году встречались между собой два раза и дважды Свитолина побеждала в двух сетах. На Ролан Гаррос-2025 Элина выиграла 7:6 (7:4), 7:5, а на Уимблдоне-2025 она разбила Бондарь без шансов – 6:3, 6:1. Стоило ли ожидать фиаско Свитолиной? Нет, но оно случилось. За 1 час 41 минуту украинка проиграла 2:6, 4:6.

"Так, мы уже играли дважды и на разных покрытиях – и на быстром, и на более медленном. Я больше смотрю на наш матч Ролан Гаррос, потому что там был такой хороший матч и можно было увидеть её сильные стороны.

Она может хорошо подавать, может держать темп на задней линии, умеет хорошо накручивать мяч, слева играет более плоско – поэтому я готовлюсь к ее стилю игры. Мы проговорили с тренером тактические моменты, которые я должна буду использовать во время матча. Надеюсь, что те две победы, которые я одержала в матчах против нее в этом году, помогут мне быть более уверенной", – рассказывала Свитолина о Бондарь за несколько дней до встречи на US Open.

По словам Элины было понятно, что она хорошо знала венгерскую теннисистку и была готова к игре против нее. Но ничего не сработало. Почему? Элина провалила первую подачу (47% против 57% у соперницы), на второй подаче она выиграла лишь 33% (13/39) очков, а отыграла 56% (5/9) брейк-пойнтов. Провал? Конечно, нет, однако очень неуверенные действия от лучшей украинской теннисистки. С такими показателями сложно рассчитывать на успех во встрече против соперницы даже с 97-й позиции мирового рейтинга.

"У меня действительно не очень хорошие воспоминания о последних двух сезонах, когда я играла в Нью-Йорке, потому что были большие проблемы с ногой. Сейчас я рада, что этой проблемы не существует, что прошлогодняя операция все исправила.

В общем чувствую себя хорошо, хотя, на самом деле, перед Grand Slam практически никогда не чувствуешь себя хорошо, потому что присутствуют и нервы, и давление с разных сторон. Но это нормально и я уже привыкла к такому состоянию. Каждый день стараюсь работать над разными игровыми элементами. У меня есть еще несколько дней до первого матча и есть время, чтобы подготовиться физически, настроить себя. Поэтому в целом готовность нормальная", – уверяла Свитолина накануне старта US Open.

Теперь все свои лучшие надежды Элине стоит перенести на следующий Открытый чемпионат США 2026 года. Кстати, Свитолина впервые с 2018-го не сумела преодолеть стартовый раунд на мэйджоре и впервые с 2014-го уступила в стартовом поединке на US Open.

Костюк: с минимальной целью, но рекордным результатом

Марта Костюк, которая имеет статус второй ракетки Украины, борьбу на кортах Нью-Йорка начала со встречи с Кэти Бултер (WTA № 48), Великобритания. Как призналась впоследствии украинка, значительных надежд на турнир она не имела.

"Последние три месяца были непростыми, и на US Open я ехала с мыслью пройти первый круг, ведь на двух предыдущих мэйджорах этого сделать не удалось. Поэтому каждый следующий шаг для меня – большая мотивация", – рассказала потом Костюк.

Матч с Бултер получился для Марты максимально спокойным и победным. В каждом из двух сетов она теряла по одному своему гейму, но забирала по два у соперницы. Этого ей было достаточно, чтобы поочередно получить первую партию, затем вторую и пройти дальше.

Представительницу Турции Зейнеп Сонмез нельзя было считать более сильной соперницей за Бултер, но она создала для Марты кучу проблем. Украинка выиграла первый сет, а во втором потерпела неудачу на тай-брейке. Хорошо, что Костюк после этого не впала в отчаяние, собралась и забрала себе решающий сет. Встреча продолжалась 2 часа 34 минуты. Марта допустила 48 невынужденных ошибок против 37 у Сонмез. Можно сказать, что собственными действиями Костюк дала турчанке шансы. Впрочем, итог оказался в пользу украинки.

Где-то по похожему сценарию состоялась и встреча 1/16 финала с Диан Парри (WTA № 107), Франция. Марта с самого начала не поймала ритм игры – Парри сразу этим воспользовалась и с единственным брейком победила в первом сете. Во втором сете теннисистки сделали друг другу пять брейков, а Костюк победила в этой "перестрелке", выиграла партию и общий счет сравняла. Успех украинку вдохновил – она быстро забрала гейм Парри, повела в счете 3:0 и старательно довела все до общей победы. Для Марты это был успех двойной – она впервые в карьере пробилась в 1/8 финала US Open. И это, напомним, после желания "пройти первый круг".

В начале второй недели Открытого чемпионата США Костюк встретилась с Каролиной Муховой (WTA № 13) из Чехии. Свой статус, который выше статуса Марты, чешка показала уже в первом сете, выиграв его. К чести украинки, она собралась по максимуму и значительно улучшила свои действия на корте – Мухова играла от соперницы, но Костюк иногда допускала странные ошибки, что было в пользу соперницы.

В итоге, вместо комфортной победы украинки во втором сете, случился тай-брейк. А вот его Марта отыграла на одном дыхании – 7:0. Если бы Костюк и в дальнейшем удержала такой темп, то историческая путевка в четвертьфинал от нее никуда бы не убежала. Но, увы... В седьмом гейме решающей партии Марта имела три брейк-пойнта, но дело не завершила, проиграла и получила 2:5, а не потенциальные 4:4. Костюк была готова для выхода в 1/4 финала US Open-2025. Единственное: она этого не сделала.

...И о деньгах, ведь на Открытом чемпионате США в этом году есть исторические по размерам призовые. Так вот: за выступления на US Open-2025 в одиночном разряде Юлия Стародубцева, Даяна Ястремская и Элина Свитолина заработали по 110 000 долларов, а Марта Костюк – аж 400 000 "зеленых".

