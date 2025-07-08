Ни одна из украинских теннисисток не обновила на Уимблдонском турнире в этом году собственное достижение. Дольше всех в одиночном разряде выступали Свитолина и Ястремская, которые завершили борьбу в третьем раунде, или 1/16 финала.

Последняя украинка вылетела из Уимблдона – Людмила Киченок в борьбе проиграла 1/8 финала парного разряда

Марта Костюк (WTA № 26) разочаровала уже на старте. Во встрече с представительницей Словении Вероникой Эрьявец (WTA № 171), которая попала в основу через квалификацию, она потерпела поражение в трех сетах – 6:3, 3:6, 4:6. Сенсация? Неожиданность? А может – закономерность? Скорее всего, третье. Марта приехала на Уимблдон-2025 с двумя поражениями в двух встречах на травяных турнирах в Берлине и Бад-Гомбурге. Из лондонского мейджора она также сразу вылетела, хотя и имела шанс на лучшее выступление, ведь выиграла первый сет. А вот дальше – расклеилась по полной программе.

Если в стартовой партии Костюк выиграла 57% очков на приеме против 43% у соперницы, то во втором сете она имела этот показатель на уровне 37%, а в третьей партии даже 27%. Эрьявец по этому показателю свою игру не улучшила (31% и 42%). Ко всему, украинка во всех отрезках игры превосходила соперницу по вынужденным ошибкам, суммарный баланс которых за встречу составил 53 против 31. Марта не играла, а страдала. И, напомним, она страдала не только в игре, а и просто на корте – ей докучал кашель, из-за которого она точно имела проблемы с дыханием, что влияло на ее физическую форму и способность показывать действительно качественный теннис.

Удивительно, что Костюк после вылета из одиночного разряда не отказалась от выступлений в паре. Там она с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии победила в первом раунде, а во втором – проиграла. Вероятно, состояние Марты все же не было таким слишком плохим, что она затем провела еще две парные встречи. К слову, стоит вспомнить, что лучшим личным результатом Костюк на Уимблдоне является третий круг (2023, 2024). И именно этот результат "Футбол 24+" прогнозировал Марте до начала нынешнего турнира.

Юлия Стародубцева (WTA № 68) поставила точку в выступлениях на Уимблдоне-2025 во втором раунде. В принципе, это не удивило, ведь именно такой результат и ожидался от нее до старта. Он стал повторением лучшего результата украинки на мейджоре, который она показала в 2024 году.

Юлия взяла старт с победы в трех сетах над местной теннисисткой Франческой Джонс (WTA № 122) – 1:6, 6:3, 6:1. Приятно, что Стародубцева вернулась у игру после разгрома в первом сете, а в заключительной партии имела над соперницей тотальное преимущество. Именно игра украинки в третьем сете встречи с Джонс давала надежду на успех в следующей игре – против Людмилы Самсоновой (WTA № 19). Впрочем, высокий класс так называемой "нейтралки" все же сказался и Юлия ей уступила. Проиграла болезненно и без шансов – 2:6, 1:6. Позитив для Стародубцевой был в том, что она пыталась до последнего быть в борьбе (отыграла 3 брейка из восьми), но на приеме не взяла ни одного гейма (0/7), хотя и стала лучшей по количеству невынужденных ошибок (17 против 22-х).

Даяна Ястремская (WTA № 42), хотя и распрощалась с Уимблдоном-2025 в третьем раунде и не сумела повторить свой личный рекорд на турнире (1/8 финала в 2019 году), но без сомнений провела для себя историческую кампанию. В первом круге она сенсационно убрала со своего пути действующую вторую ракетку мира и турнира Коко Гофф из США – 7:6 (7:3), 6:1. Американка была плоха? Нет. Это Даяна была в порядке и на не абы каком подъеме. Украинка по всем основным игровым показателям оказалась лучше грозной соперницы. Например, по выигранным очкам на приеме (45% против 34%), или выигранными очками на подаче (66% против 55%).

Во втором раунде Ястремская одержала такую же качественную победу над "нейтралкой" Анастасией Захаровой (WTA № 95) – 5:7, 7:5, 7:6 (10:8). В решающем сете Даяна была грозной силой, с которой ее соперница шансов справиться имела не много. На тай-брейке украинка оформила победу, имея для этого три матчбола. Единственным минусом были действия Ястремской во время первой подачи, где она была хуже оппонентки (54% против 59%). Как следствие, из-за этого она теряла немалое количество очков (66% выигранных очков на первой подаче против 73% у соперницы).

К сожалению, в третьем раунде Даяна не прошла испанку Джессику Бузас Манейро (WTA № 62) – 1:6, 6:2, 3:6. После провального первого сета Ястремская сделала правильные выводы и комфортно отыгралась во втором. В решающей партии все определил единственный гейм – четвертый, когда Манейро сделала брейк на подаче украинки и повела в счете 4:1. После этого Даяна постоянно пыталась вернуться, но каждый раз успеха не имела. Ее постоянно сопровождал дикий нефарт, а вот сопернице, наоборот, везло, порой – капец как сильно.

Элина Свитолина (WTA № 13), как и Ястремская, покорить барьер третьего раунда не смогла. Она также стала заложницей невезения в своем заключительном матче на турнире. Уимблдон-2025 лучшая украинская теннисистка начала с уверенной победы над представительницей Венгрии Анной Бондар (WTA № 75) в двух сетах (6:3, 6:1), после чего также в двух сетах (6:2, 6:4) отправила домой "нейтралку" из Беларуси Александру Соснович (WTA № 107).

В третьем раунде Свитолину ждала встреча с бельгийкой Элизе Мертенс (WTA № 23). Первый сет стал для украинки катастрофой – она проиграла со счетом 1:6. Но после этого Элина смогла собраться. Даже, несмотря на то, что стартовый гейм на своей подаче она потеряла. На тай-брейке Свитолина вела 3:0. Это была классная заявка на общий успех, но еще не победа. Мертенс оказалась фартовой, а Свитолина не имела необходимой порции удачи. Она часто рисковала и ошибалась. Как следствие, встреча завершилась в пользу бельгийки – 7:6 (7:4).

В парном разряде Уимблдонского турнира, кроме Марты Костюк, также выступили Надежда Киченок и Юлия Стародубцева в одной паре, Даяна Ястремская вместе с нидерландкой Бибиане Схофс и Людмила Киченок в дуэте с представительницей Австралии Эллен Перес, имея седьмой номер посева.

Надежда Киченок и Стародубцева, а также Ястремская дальше первого раунда не прошли. Костюк, как мы уже упоминали, провела две парные встречи. Дольше всех среди украинок выступала Людмила Киченок. Она с Перес сыграла три встречи, дойдя до стадии 1/8 финала. Путь в четвертьфинал им преградил дуэт с десятым номером посева Тимеа Бабош (Венгрия)/Луиза Стефани (Бразилия).

Возвращаясь в итоге к выступлению представительниц Украины на Уимблдоне-2025 в одиночном разряде, стоит заметить, что в этом году впервые за три сезона ни одна из них не попала в четвертый круг. В 2023 году в 1/8 финала выступали сразу две украинки (Свитолина и Леся Цуренко), а год назад одна (Свитолина). Кстати, две украинки в четвертом раунде – то рекорд наших теннисисток на Уимблдоне. Два года назад Свитолина и Цуренко его повторили, а в 2019-м установили Свитолина и Даяна Ястремская.

Уимблдон-2025: чего ждать от Свитолиной и остальных украинок и чем они гордятся на главном травяном турнире