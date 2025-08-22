ЧМ по художественной гимнастике, индивидуальное многоборье, квалификация

1. Дарья Варфоломеев (Германия) – 92,850

2. Таисия Онофрийчук (Украина) – 90,150

3. Стилиана Николова (Болгария) – 88,800

...10. Полина Карика (Украина) – 83,900

Украинки попали в первые финалы ЧМ-2025 по художественной гимнастике

Украинские художественные гимнастки Таисия Онофрийчук и Полина Карика во второй день чемпионата мира в Рио-де-Жанейро завершили борьбу в квалификации многоборья – выступили в упражнениях с булавами и лентой.

По итогам соревнований обе представительницы Украины попали в топ-18 и получили путевки в финал. Онофрийчук заняла 2-е место, имея 90,150 балла, а Полина Карика стала 10-й с 83,900 балла. Результат спортсменок был сформирован из трех наивысших оценок в четырех видах.

Представительницы Украины впервые с 2021 года сразу вдвоем попали в финал в многоборье. Четыре года назад такого результата достигли Виктория Оноприенко и Кристина Пограничная.

