Ангелина Шепель взяла первое в истории Украины юниорское серебро чемпионатов Европы в своей дисциплине.

Чемпионат Европы U-20. Толкание ядра

1. Мария Рафаилиду (Греция) – 16,16 м

2. Ангелина Шепель (Украина) – 15,62 м

3. Анита Налессо (Италия) – 15,62 м

Украинка Ангелина Шепель завоевала серебро на юниорском чемпионате Европы по легкой атлетике. К финальной части соревнований она подходила в статусе лидера квалификации.

Первая попытка оказалась неудачной – 12,97 м – и отбросила ее на одиннадцатую строчку. Однако следующий подход позволил Ангелине установить личный рекорд – 15,30 м. Это позволило ей поднялись на третью ступеньку. В последней попытке украинка умудрилась превзойти свое предыдущее достижение и установить новый личный рекорд – 15,62 м.

Как следствие, серебро Шепель стало для Украины первой наградой в толкании ядра за последние 16 лет на юниорском чемпионате Европы. На Евро-2009 второе место получил Никита Нестеренко в мужском секторе. Интересно, что среди женщин награда Ангелины стала для Украины первой в истории.

