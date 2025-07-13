Украинская теннисистка София Белинская будет играть в финале Уимблдонского турнира 2025 среди игроков до 14 лет.

Уимблдон-2025 U-14. Трава. 1/2 финала

Йери Хонг (Южная Корея) – София Белинская (Украина) – 3:6, 6:2, 3:10

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Белинская вырвала непростую победу на тай-брейке. Матч длился 1 час 12 минут. В решающем матче соревнований украинка сыграет с японкой Сакино Миядзавой.

На групповом этапе соревнований Белинская сыграла три матча. Украинка одолела Грейс Уотсон (Великобритания) – 7:6(3), 6:4 и Серессу Джексон (Австралия) – 6:1, 6:1. В последнем поединке группы София уступила американке Эмери Комбс со счетом 4:6, 6:7(5), однако все равно вышла в полуфинал.

Добавим, что Уимблдонский турнир среди игроков до 14 лет проводится в четвертый раз в истории.

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