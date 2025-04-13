ITF W35, грунт, Санта-Маргерита-ди-Пула, грунт. Финал

Анастасия Соболева (WTA №204) – Эмма Лен (WTA №483) – 2:1 (6:0, 3:6, 6:2)

Соболева была первой сеяной на турнире в Италии и оправдала этот статус. В финале 20-летняя украинка одолела француженку Эмму Лен.

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Анастасия начала сверхмощно, выписав сопернице "баранку" в первом сете. Лен забрала второй, но последнее слово все же было за Соболевой. 6:2 и общие 2:1 в пользу украинки.

Для Соболевой это восьмой трофей категории ITF и третий на кортах Санта-Маргерита-ди-Пулы.