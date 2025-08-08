Бронзовая награда Степанюк стала для Украины первой на нынешнем континентальном первенстве. 17-летняя спортсменка заняла третье место в беге на 100 метров с результатом 11.53 секунды. Победительницей соревнований стала представительница Италии Келли Дуалла (11.22 сек), серебро чемпионата Европы получила британка Мабел Аканде (11.41 сек).

Стоит отметить, что в полуфинале соревнований Ульяна Степанюк показала свой лучший результат в карьере, она преодолела 100 м за 11.50 сек. Кроме того, медаль Степанюк стала первой для Украины на молодежных чемпионатах Европы в этой дисциплине.

К слову, нынешнее континентальное первенство проходит в финском Тампере. Молодежный чемпионат Европы продлится с 7 по 10 августа.

