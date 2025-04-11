Анастасия Алпеева триумфировала на чемпионате Европы по борьбе, который проходит в Братиславе.

В решающей схватке 23-летняя украинка победила бронзовую призерку Олимпиады-2020, турчанку Ясемин Адар со счетом 6:0. На пути к финалу Алпеева уничтожила "нейтральную" россиянку Анастасию Зимнякову – 8:0.

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Для нее это был первый финал взрослого Евро. В 2023-м она выиграла турнир для борцов в возрасте до 23 лет.

После поражения шестикратная чемпионка Европы Ясемин Адар Йигит объявила о завершении карьеры. 33-летняя турецкая борчиха защищала титул.

К слову, за золотые медали Евро в Братиславе будут бороться еще две украинки – Ирина Бондарь (до 62 кг) и Алла Белинская (до 72 кг). Первая в полуфинале одолела "нейтральную" Алину Касабиеву со счетом 8:4.

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