Украинская спортсменка Наталья Жаркова выиграла чемпионат мира по фридайвингу, который проходит в Митикасе (Греция).

Две украинки – Наталья Жаркова и Екатерина Садурская соревновались в дисциплине CWT (погружение с постоянным весом с моноластой). Всего на победу боролись 28 спортсменок. Жаркова погрузилась на глубину, 113 м что стало национальным рекордом Украины.

Ближайшими к Наталье были итальянки Алессия Зеккини и Кьяра Обино, которые показали результат 109 и 106 м соответственно. Екатерина Садурская была близкой к подиуму, но не взяла заявленную отметку 105 метров. За это Екатерина получила четыре метра штрафа и заняла четвертое место с результатом 98 метров.

Отметим, что Наталья Жаркова получила свою уже шестую золотую медаль на чемпионатах мира. Ранее она побеждала в различных дисциплинах фридайвинга в 2017 (дважды), 2018 (дважды) и 2019 годах.

