Украинка выиграла чемпионат мира по фридайвингу – она установила национальный рекорд
Наталья Жаркова стала победительницей мирового первенства по нырянию на глубину.
Две украинки завоевали медаль ЧЕ U-23 по академической гребле – единственная награда для Украины
Две украинки – Наталья Жаркова и Екатерина Садурская соревновались в дисциплине CWT (погружение с постоянным весом с моноластой). Всего на победу боролись 28 спортсменок. Жаркова погрузилась на глубину, 113 м что стало национальным рекордом Украины.
Ближайшими к Наталье были итальянки Алессия Зеккини и Кьяра Обино, которые показали результат 109 и 106 м соответственно. Екатерина Садурская была близкой к подиуму, но не взяла заявленную отметку 105 метров. За это Екатерина получила четыре метра штрафа и заняла четвертое место с результатом 98 метров.
Отметим, что Наталья Жаркова получила свою уже шестую золотую медаль на чемпионатах мира. Ранее она побеждала в различных дисциплинах фридайвинга в 2017 (дважды), 2018 (дважды) и 2019 годах.
Украинская федерация гимнастики рассматривает бойкот соревнований из-за допуска российских спортсменов на международные турниры