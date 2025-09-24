Украинская фридайверка Екатерина Садурская заняла первое место в погружении с постоянным весом без ласт среди женщин на чемпионате мира под эгидой Международной ассоциации развития фридайвинга (AIDA), сообщает Суспільне Спорт.

Невероятная украинская фридайверка выиграла третье золото чемпионата мира-2025

Садурская, мировая рекордсменка в этой дисциплине с результатом 84 метра, была единственной украинкой среди 39 участниц. Екатерина показала лучший результат – 75 метров – и стала чемпионкой мира. Венгерка Жофия Торучик заняла второе место, проиграв Садурской три метра. Подиум завершила хорватка Санда Делия, которая проиграла украинке семь метров.

Екатерина Садурская второй раз за месяц стала чемпионкой мира по фридайвингу. В сентябре она также в погружении с постоянным весом без ласт победила на чемпионате мира под эгидой Всемирной конфедерации подводной деятельности (CMAS).

