"Челленджер" Континентального тура-2025, Аости (Италия), прыжки с шестом, женщины

1. Марина Килипко (Украина) – 4,35 м

2. Соня Малависи (Италия) – 4,05 м

3. Франческа Семерано (Италия) – 3,80 м

Килипко выиграла борьбу у пяти соперниц, которые вышли на старт этапа Континентального тура, состоявшегося в итальянской Аосте. Победным для украинки стал прыжок на 4 метра 35 сантиметров. Итальянку Соню Малависи, бронзовую призерку юниорского Евро-2013, которая заняла второе место, Марина опередила на 30 сантиметров.

Килипко последний раз была первой на международных стартах в августе 2022 года, когда победила в Финляндии с результатом 4,35 метра.

