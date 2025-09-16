Украинская спортсменка Мария Винник стала серебряным призером ЧМ-2025 по вольной борьбе, который проходит в Загребе.

Мария завоевала серебро в весовой категории до 59 кг. В финальном поединке украинка уступила 19-летней японке Сакуре Ониши – 17:8.

Украина обеспечила себе первую медаль чемпионата мира по борьбе

Интересно, что три предыдущих поединка Ониши завершались "сухими" победами. В частности, она выиграла венгерку Эрику Богнар и норвежку Отели Хое со счетом 10:0 и 11:0 соответственно.

Мария Винник получила свою первую награду на чемпионатах мира среди взрослых. На предыдущем турнире в 2023 году она заняла 10-е место. Кроме того, Мария стала первой призеркой ЧМ-2025 в составе Украины.

Еще одну медаль для нашей сборной может выиграть Анастасия Алпеева, которая будет соревноваться за бронзу в весовой категории 76 кг. Ирина Коляденко будет бороться за выход в "бронзовый" финал в весе до 65 кг. Обе украинки будут выступать в среду, 17 сентября.

