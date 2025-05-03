Александра Олейникова продолжает успешные выступления на турнире с призовым фондом в 30 тысяч долларов.

ITF W35, Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия), грунт, 1/2 финала

Ариана Геерлингс Мартинес (WTA № 411) – Александра Олейникова (Украина, WTA № 259) – 2:6, 1:6

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Украинская теннисистка Александра Олейникова пробилась в финал турнира серии ITF W35 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия). В полуфинале 259-я ракетка мира размазала испанку Ариану Геерлингс Мартинес. Матч длился 1 час 6 минут. Это была первая встреча теннисисток.

Напомним, на пути к финалу Олейникова победила хозяйку турнира Ноэми Мейнс (WTA № 1035), а также одолела безрейтинговую американку Эшли Лейхи.

В финале Олейникова сыграет с победителем пары Далила Спитери (Италия, WTA № 500) – Лилли Таггер (Австрия, WTA № 567).

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