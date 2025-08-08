Украинская каратистка Анжелика Терлюга стала участницей полуфинальной стадии на Всемирных играх в весе до 55 килограммов после поражения от Валентины Иванины Торо Менесус из Чили на предварительной стадии. Украинка затем победила турецкую каратистку Якан Тубу и вернулась в число участниц соревнований.

Терлюга в 1/2 финала встретится с Юй Чунь Вэй из Китая, которая имеет три победы на групповой стадии. Бой состоится в пятницу, 8 августа, в 12:05 по киевскому времени. В другом полуфинале встретятся Иванина Торо Менесус и немка Миая Битч.

Украинка в случае победы выйдет в финал, который запланирован также на сегодня, начало – в 15:00 по киевскому времени. Если Терлюга проиграет, то дальше ее будет ожидать поединок за третье место, который начнется в 13:25.

Анжелика Терлюга является действующей чемпионкой Всемирных игр, которые она выиграла в 2022 году в Бирмингеме.

