Украинка сенсационно задушила экс-чемпионку мира и вышла в полуфинал – после победы сразу съела пирожное (ВИДЕО)
Екатерина Шакалова (8-2) создала одну из главных неожиданностей четвертьфиналов PFL Tournament в Орландо.
Украинка вообще не должна была участвовать в этом турнире, однако в последний момент заменила травмированную Тайлу Сантос. Шакалова стала соперницей Жулианы Веласкес – бывшей чемпионки Bellator.
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38-летняя бразильянка обещала быстро разобраться со значительно более молодой и менее статусной украинкой, однако все произошло наоборот. Шакаловой хватило 2 минут первого раунда, чтобы оказаться сверху, зафиксировать удушающий прием и заставить Веласкес сдаться.
После победы Екатерина позволила себе съесть пирожное прямо в октагоне и призналась, что ей было сложно сделать вес в сжатые сроки.
Соперницей Шакаловой в полуфинале станет амриканка Джена Бишоп, поединок запланирован на июнь. Победительница PFL Tournament получит чек на 500 тысяч долларов.