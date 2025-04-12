Екатерина Шакалова (8-2) создала одну из главных неожиданностей четвертьфиналов PFL Tournament в Орландо.

Украинка вообще не должна была участвовать в этом турнире, однако в последний момент заменила травмированную Тайлу Сантос. Шакалова стала соперницей Жулианы Веласкес – бывшей чемпионки Bellator.

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38-летняя бразильянка обещала быстро разобраться со значительно более молодой и менее статусной украинкой, однако все произошло наоборот. Шакаловой хватило 2 минут первого раунда, чтобы оказаться сверху, зафиксировать удушающий прием и заставить Веласкес сдаться.

После победы Екатерина позволила себе съесть пирожное прямо в октагоне и призналась, что ей было сложно сделать вес в сжатые сроки.

No necks and no cinnamon rolls are safe around Ekaterina Shakalova!#PFLWorldTournament LIVE NOW

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https://t.co/jPNvomCxHI pic.twitter.com/cM4M3aba4q — PFL (@PFLMMA) April 12, 2025

Соперницей Шакаловой в полуфинале станет амриканка Джена Бишоп, поединок запланирован на июнь. Победительница PFL Tournament получит чек на 500 тысяч долларов.