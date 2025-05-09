18-летняя украинская каратистка, выступающая в весовой категории свыше 68 кг, после победы со счетом 6:2 над представительницей Англии встретилась с каратисткой из страны-террориста Дарьей Пипко. Эффектный 3-очковый иппон точно в голову соперницы принес Булай победу.

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После этого Дарья выиграла 5:2 у француженки, а в полуфинале добилась сенсационной победы над вторым номером мирового рейтинга испанкой Торрес Гарсия Марией – 7:2.

Финальный поединок состоится 10 мая. Дарья Булай гарантировала себе по меньшей мере серебро ЧЕ, проходящего в Ереване, а также завоевала путевку на чемпионат мира.

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