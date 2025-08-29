Людмила Киченок проиграла на старте парного разряда Открытого чемпионата США. Результат встречи и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

US Open-2025, хард, женщины, пары, 1/32 финала

Людмила Киченок (Украина) / Эллен Перес (Австралия) – Винус Уильямс (США) / Лейла Фернандес (Канада) – 6:7 (4:7), 3:6

Людмила Киченок и Эллен Перес из Австралии в первом раунде американского мейджора потерпели поражение в двух сетах от дуэта Винус Уильямс (США) / Лейла Фернандес (Канада).

В первой партии украинка и австралийка побеждали 5:2, но преимущество потеряли и проиграли, после чего не смогли вернуться в игру во втором сете.

Встреча продолжалась 1 час 19 минут.

Людмила Киченок в 2024 году вместе с Аленой Остапенко из Латвии выиграли парный турнир US Open.

Для Фернандес и Уильямс встреча против Людмилы Киченок и Перес стала первым совместным матчем. Во втором раунде их ждет пара Ульрикке Эйкери и Эри Ходзуми.

