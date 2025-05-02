Александра Олейникова продолжает успешные выступления на турнире с призовым фондом в 30 тысяч долларов.

ITF W35, Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия), грунт, 1/4 финала

Александра Олейникова (Украина, WTA № 259) – Эшли Лейхи (США) – 6:2, 6:2

Украинская теннисистка оформила сумасшедший камбэк с россиянкой, отыгравшись с 0:5

Украинская теннисистка Александра Олейникова, которая в мировой классификации занимает 259-ю строчку, вышла в полуфинал турнира серии ITF W35 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия). В 1/4 финала наша землячка в двух сетах уверенно обыграла американку Эшли Лейхи, которая не имеет рейтинга.

Матч длился 1 час 28 минут. Это была первая встреча теннисисток. За игру Олейникова 2 раза подала навылет, сделала 2 двойные ошибки и 6 брейков. Ее соперница выполнила 1 эйс, 4 раза ошиблась на подаче и сделала 2 брейка.

Напомним, на пути к полуфиналу Олейникова победила хозяйку турнира Ноэми Мейнс (WTA № 1035). В борьбе за выход в финал украинка сразится с испанкой Арианой Геерлингс Мартинес (WTA № 411).

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