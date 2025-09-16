Украинская легкоатлетка Ольга Корсун не смогла стать участницей финала в тройном прыжке на чемпионате мира 2025 по легкой атлетике, который проходит в Токио.

Для Корсун, которая является двукратной чемпионкой Украины, этот старт стал дебютом на чемпионате мира. До этого она выступала в квалификации Олимпиады-2024 в Париже и заняла 11-е место на чемпионате Европы 2024 года.

В борьбе за место в топ-12 украинка удачно выполнила только второй прыжок на 13,40 метра, а первую и третью попытки из-за заступа провалила.

В итоговом протоколе Корсун заняла 16-е место в своей группе А и, в целом, 32-е в квалификации. Такая позиция не позволила Ольге попасть в финал.

Финальная стадия ЧМ-2025 в тройном прыжке среди женщин состоится 18 сентября, начало – в 14:55 по киевскому времени.

