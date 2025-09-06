Украинская теннисистка Александра Олейникова сыграла в 1/2 финала турнира в швейцарском Монтре. Результат и отчет матча – в этой новости "Футбол 24+".

WTA 125, Монтре (Швейцария), грунт, 1/2 финала

Дарья Семенистая (Латвия, WTA № 115) – Александра Олейникова (Украина, WTA № 202) – 2:1 (7:6, 6:7, 6:4)

Олейникова продолжает феерить на турнире в Швейцарии – украинка показала лучший результат в карьере

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 202) завершила свое выступление на грунтовом турнире серии WTA 125 в Монтре. В полуфинале она провела один из самых длинных и напряженных матчей в своей карьере, но в итоге уступила латвийке Дарье Семенистой (WTA 115) – поединок длился 3 часа и 30 минут.

В первом сете Олейникова имела шанс на успех: на тайбрейке она повела 5:3, однако не смогла реализовать преимущество и проиграла партию. Во втором сете украинка проявила характер – отыгралась со счета 4:5, сделала брейк и сумела дожать соперницу на тайбрейке, сравняв счет в матче.

Решающая партия прошла в равной борьбе, соперницы много нервничали, ошибались и отдавали свои подачи, но ключевые розыгрыши остались за Семенистой. Латвийка взяла сет 6:4 и оформила выход в финал.

Несмотря на поражение, выступление в Монтре стало историческим для Олейниковой – впервые в карьере она пробилась в полуфинал турнира WTA 125.

