Украинка одержала убедительную победу на турнире в Братиславе – выиграла за 56 минут
Дарья Снигур начала выступления на турнире серии WTA W75 в Братиславе. Результат и отчет о встрече – в этой новости "Футбол 24+".
WTA W75, Братислава (Словакия), хард, 1/16 финала
Джина Файстель (Польша, WTA № 611) – Дарья Снигур (Украина, WTA № 184) – 1:6, 3:6
Украинка Дарья Снигур получила от организаторов турнира в Братиславе второй номер посева. Согласно своему статусу, она была фавориткой встречи с представительницей Польши Джиной Файстель, которая в мировом рейтинге располагается в седьмой сотне.
Снигур одержала закономерную победу в двух сетах – 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 56 минут.
В 1/8 финала Дарью Снигур ждет чешская теннисистка Юлие Паштикова (WTA № 834).
