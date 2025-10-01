Дарья Снигур начала выступления на турнире серии WTA W75 в Братиславе. Результат и отчет о встрече – в этой новости "Футбол 24+".

WTA W75, Братислава (Словакия), хард, 1/16 финала

Джина Файстель (Польша, WTA № 611) – Дарья Снигур (Украина, WTA № 184) – 1:6, 3:6

Снигур разгромила белорусскую соперницу, пробившись в четвертьфинал турнира WTA 12

Украинка Дарья Снигур получила от организаторов турнира в Братиславе второй номер посева. Согласно своему статусу, она была фавориткой встречи с представительницей Польши Джиной Файстель, которая в мировом рейтинге располагается в седьмой сотне.

Снигур одержала закономерную победу в двух сетах – 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 56 минут.

В 1/8 финала Дарью Снигур ждет чешская теннисистка Юлие Паштикова (WTA № 834).

