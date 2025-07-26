Украинская фехтовальщица Юлия Бакастова на старте личного турнира в женской сабле на чемпионате мира 2025 года, проходящем в Батуми (Грузия), стала автором громкой сенсации. Она в первом же раунде со счетом 15:14 одолела представительницу России Софью Великую.

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Великая является двукратной олимпийской чемпионкой 2016 и 2020 в командном турнире саблисток. Ко всему, Софья, несмотря на свой якобы "нейтральный" статус, является ярой сторонницей кремлевского диктатора – она в 2018 году была членом инициативной группы, выдвигавшей Путина в президенты, а в 2024-м была доверенным лицом бункерного на очередных выборах в президенты.

В апреле этого года президент Украины Владимир Зеленский внес Великую в санкционный список из-за ее связей с российской армией.

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