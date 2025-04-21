Анастасия Маневская завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы в Молдове.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Молдове продолжается. Украинка Анастасия Маневская стала третьей в весовой категории до 87 килограммов.

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В рывке украинская атлетка взяла 105 кг, а в толчке подняла 130 кг, получив в целом 235 баллов. Лучшими за нее стали норвежка Зольфрид Коанда (267 кг) и армянка Лиана Гюрджян (246 кг).

Добавим, что чемпионат Европы завершится 21 апреля. Ранее на нем медали уже получили украинцы Ирина Домбровская, Светлана Москвина, Ольга Ивженко и Дмитрий Кондратюк. Всего у наших атлетов 6 медалей на европейских соревнованиях.

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