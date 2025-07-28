Алина Комащук стала бронзовым призером чемпионата мира по фехтованию в Тбилиси, но столкнулась с неприятным эпизодом. Победу на соревнованиях одержала "нейтральная" россиянка Яна Егорян.

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Статус "нейтральной" является условным, ведь Егорян является действующим лейтенантом армии России. Более того, она участвовала в мероприятии, который пропагандировал так называемую ДНР.

Комащук отказалась от совместного фото с такой "нейтральной" спортсменкой. На фотографии ниже – все призеры чемпионата мира, кроме украинской фехтовальщицы, которая покинула кадр.

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