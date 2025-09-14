Украинская легкоатлетка Ирина Климец на стадии квалификации завершила свои выступления на чемпионате мира-2025 в метании молота.

Климец, имея статус чемпионки Украины, пыталась попасть в финальную 12-ку, которая будет бороться за медали. В первой попытке Ирина не показала результата, во второй метнула молот на 66,58 метра. В заключительной попытке украинка не смогла улучшить результат и завершила ЧМ-2025 на последнем 18-м месте в своей группе и на 30-м – среди двух групп отбора.

Ирина Климец в третий раз подряд и вообще в четвертый раз в карьере вылетела в квалификации мирового первенства. Ранее неудачи постигли ее в 2017, 2022 и 2023 годах. В финал соревнований украинка выходила только один раз – в 2019 году, когда заняла пятое итоговое место.

