Украинка Ягупова попала в символичную сборную Евролиги и оформила момент сезона – видео
Форвардка Валенсии Алина Ягупова пополнила свою индивидуальную коллекцию наград.
Украинка попала в первую сборную женской Евролиги 2024/25. В среднем в нынешней кампании Ягупова набирает 11.3 очка, 3.7 передачи и 3.4 подбора.
Также в первую символическую сборную попали Габби Уильямс, Эмма Мессеман (обе – Фенербахче), Мария Конде из УСК и Ильяна Рупер (Мерсин). Ягупова может похвастаться еще одной наградой. Баззер-битер Алины в матче против УСК был признан лучшим моментом сезона Евролиги.
К сожалению, Валенсия уже точно не станет чемпионом. Команда Ягуповой в полуфинале уступила Мерсину и может надеяться только на "бронзу" в битве с Фенербахче (13 апреля).
Михайлюк набрал рекордное количество очков в матче НБА – команда украинца потерпела сокрушительный погром