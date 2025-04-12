Украинка попала в первую сборную женской Евролиги 2024/25. В среднем в нынешней кампании Ягупова набирает 11.3 очка, 3.7 передачи и 3.4 подбора.

The cream of the crop



Who's your favorite among the All-#EuroLeagueWomen First Team? ? pic.twitter.com/nudNZUYlCh — EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) April 12, 2025

Также в первую символическую сборную попали Габби Уильямс, Эмма Мессеман (обе – Фенербахче), Мария Конде из УСК и Ильяна Рупер (Мерсин). Ягупова может похвастаться еще одной наградой. Баззер-битер Алины в матче против УСК был признан лучшим моментом сезона Евролиги.

Instant classic



Alina Iagupova's outstanding buzzer-beater has been voted as the #EuroLeagueWomen Best Play of the Season! ️ pic.twitter.com/EAvkhBYysT — EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) April 12, 2025

К сожалению, Валенсия уже точно не станет чемпионом. Команда Ягуповой в полуфинале уступила Мерсину и может надеяться только на "бронзу" в битве с Фенербахче (13 апреля).

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