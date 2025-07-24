Влада Харькова выиграла личное золото в шпаге на чемпионате мира в Батуми.

Украинская шпажистка Влада Харькова в финале личного турнира чемпионата мира по фехтованию победила эстонку Катрину Лехис – 15:14.

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Харькова за чемпионство получила от Международной федерации фехтования чек на сумму 40 тысяч долларов.

Кстати, Влада, выиграв золото в Батуми, повторила лучший результат в одиночной шпаге на ЧМ в истории Украины – в 2003 году Наталья Конрад брала золото личных соревнований.

Как известно, украинский боксер Александр Усик 19 июля в Лондоне победил в реванше британца Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе. Согласно неофициальным данным, украинец получил за поединок 132 миллиона долларов призовых.

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