Украинская гребчица Людмила Бабак получила две бронзы на ЧМ-2025 в Бекешчабе.

ЧМ по каноэ-марафону. Каноэ-одиночка, 3.6 км (женщины)

1. София Чорба (Венгрия) - 18:25.50 минуты

2. София Кисбан (Венгрия) - 18:29.79 мин

3. Людмила Бабак (Украина) - 18:40.95 мин

ЧМ по каноэ-марафону. Каноэ-одиночка, 14.4 км (женщины)

1. Джади Брагато (Венгрия) - 1.17.16.13 час

2. Даниэла Кочу (Румыния) - 1.17.45.84

3. Людмила Бабак (Украина) - 1.18.18.28

Украинка Людмила Бабак подтвердила статус одной из сильнейших в мире спортсменок в каноэ-марафоне. На чемпионате мира 2025 года, проходящем в венгерской Бекешчабе, она получила сразу две бронзовые награды.

Сначала Бабак вышла на старт короткой дистанции 3.6 км, где при участии 18 гребцов уверенно боролась за подиум. Ее результат – 18 минут 40.95 секунды – принес третье место. Чемпионкой стала венгерка София Чорба, которая финишировала на 15.45 секунды быстрее. Другая представительница Украины Елена Цыганкова завершила гонку на пятой позиции.

На следующий день Бабак снова поднялась на пьедестал, на этот раз в марафонском заплыве на 14.4 км. Украинка замкнула тройку призеров со временем 1 час 18 минут 18.28 секунды, уступив венгерке Джади Брагато и румынке Даниэле Кочу. Цыганкова в этой дисциплине заняла седьмое место.

Благодаря этим результатам Людмила Бабак довела собственный медальный задел на чемпионатах мира до 12 наград. В третий раз в карьере она сумела выиграть две медали на одном турнире – ранее это случалось в 2021 и 2023 годах.

