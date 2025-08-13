В полуфинале турнира The Ultimate Fighter 33 от UFC Даниил Донченко одолел Мэтта Диксона.

Стала известна дата, когда состоится бой UFC в Белом Доме – Трамп уже дал свое согласие

Украинец устроил избиение соперника уже в первом раунде. Судье пришлось буквально спасать 29-летнего американца от неудержимого Донченко.

Еще перед полуфинальным боем Даниил заявлял, что хотел бы посвятить победу на турнире Украине.

"Я очень горжусь, что я из Украины. Наши люди храбрые и сильные, во мне есть украинская сила. Сегодня на моих волосах будет желтый цвет – не потому, что это цвет нашей команды, а потому, что это цвет Украины", – сказал Донченко в видеоанонсе The Ultimate Fighter.

Daniil Donchenko finishes Matt Dixon in the first round to advance to the finale of #TUF33 pic.twitter.com/jDT3MOzyJW — ESPN MMA (@espnmma) August 13, 2025

He carries that Ukrainian heritage on his back at all times



Daniil Donchenko is ready for this moment! #TUF33 pic.twitter.com/7r3s2q5cd6 — The Ultimate Fighter (@UltimateFighter) August 13, 2025

Легендарный действующий чемпион UFC получил два вызова в суд по делу о ДТП