Украинец жестко нокаутировал соперника и вышел в финал супертурнира UFC – ВИДЕО
Даниил Донченко эффектно победил Мэтта Диксона в полуфинале шоу UFC.
В полуфинале турнира The Ultimate Fighter 33 от UFC Даниил Донченко одолел Мэтта Диксона.
Украинец устроил избиение соперника уже в первом раунде. Судье пришлось буквально спасать 29-летнего американца от неудержимого Донченко.
Еще перед полуфинальным боем Даниил заявлял, что хотел бы посвятить победу на турнире Украине.
"Я очень горжусь, что я из Украины. Наши люди храбрые и сильные, во мне есть украинская сила. Сегодня на моих волосах будет желтый цвет – не потому, что это цвет нашей команды, а потому, что это цвет Украины", – сказал Донченко в видеоанонсе The Ultimate Fighter.
