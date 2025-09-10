Украинский боксер Даниил Жасан в весовой категории до 86 килограммов стал участником четвертьфинала чемпионата мира 2025, который проходит в Ливерпуле (Великобритания).

Жасан в 1/8 финала уверенно выиграл у представителя Ирландии Брайана Ли Кеннеди – одержал единогласную победу со счетом 5:0.

Напомним, до этого Даниил Жасан победил немецкого боксера Аммара Абдулджабара.

Накануне украинка Анна Охота выиграла у Даниши Матиагалан из Сингапура и стала первой представительницей Украины, которая преодолела стартовый раунд соревнований. До этого все украинки завершали свои выступления после первого боя.

Как известно, чемпионат мира 2025 года проходит в Ливерпуле под эгидой новой организации любительского бокса World Boxing. На соревнованиях, которые продлятся до 14 сентября, будут разыграны 20 комплектов наград среди мужчин и женщин.

