Даниил Жасан уступил в полуфинале хозяину чемпионата мира.

Украинский боксер Даниил Жасан в весовой категории до 86 килограммов потерпел неудачу в полуфинальном бою с представителем Англии Тином Стоттом на чемпионате мире-2025 в Ливерпуле (Великобритания).

Судьба поединка решилась раздельным решением судей: большинство поддержало англичанина, а меньшинство оказалось на стороне украинца – 4:1.

Напомним, в четвертьфинале Жасан одержал досрочную победу над представителем Грузии Георгием Кушиташвили, после чего соперник прибег к публичным оскорблениям не только украинца, но и врача соревнований.

Жасан в 1/8 финала выиграл у представителя Ирландии Брайана Ли Кеннеди – 5:0.

