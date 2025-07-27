Украинский дзюдоист Антон Савицкий победил на турнире GrandSlam, который проходил в столице Монголии Улан-Баторе.

Савицкий получил золотую награду турнира GrandSlam в Монголии в весовой категории до 100 килограммов, сообщает Министерство молодежи и спорта.

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В финальной схватке украинский спортсмен одолел венгра Жомбора Вега – 3-кратного медалиста молодежного Евро по дзюдо. Стоит добавить, что Савицкий не проиграл ни одной схватки на турнире.

К слову, это уже второе золото для Антона на турнирах уровня GrandSlam и уже третья медаль в этом году на турнирах мировой серии IJF.

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