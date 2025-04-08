В этот уикенд в хорватском Дубровнике проходил этап Кубка Европы по дзюдо, информирует пресс-служба НОК Украины. От нас поехало 7 спортсменов, а всего было 400 участников из 39 стран.

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Самое высокое достижение покорилось Михаилу Свидраку – "золото" в весовой категории до 81 кг. В финале украинец одолел азербайджанца Карима Аллахвердиева. На своем пути Свидрак также поборол соперников из Чехии, Италии и Словении.

Для 24-летнего дзюдоиста это первая медаль в международном соревновательном сезоне-2025. Следующие соревнования состоятся в конце апреля уже в рамках чемпионата Европы. Их будет принимать столица Черногории – Подгорица.