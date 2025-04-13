Юниорская сборная Украины по фехтованию добыла первую награду на чемпионате мира, который проходит в китайском городе Уси. Достижение оформил 18-летний Максим Перчук.

Максим Перчук завоевал "бронзу" кадетско-юниорского чемпионата мира, принеся для Украины первую за 16 лет медаль на мировой арене в личных соревнованиях, сообщает Telegram-канал Федерации фехтования Украины.

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Перчук успешно прошел групповую стадию и уверенно победил первых трех соперников в олимпийке. За попадание в 1/4 украинец в непростом бою одолел Тристана Люмино из Великобритании (15:12), а в четвертьфинале одолел вице-чемпиона Панамерики-2023 и участника Олимпиады в Париже канадца Николаса Чжанга (15:14).

А уже на подиумной дорожке Максим уступил будущему чемпиону – египтянину Махмуду Эль-Сайеду (15:19). Сам выход в полуфинал гарантировал Перчуку первую юниорскую и вторую в целом медаль мирового первенства после кадетской бронзы в дебютном для него Дубае-2022.

Стоит добавить, что "бронзу" также получил и "нейтральный" россиянин Никита Горин. Во время награждения Максим Перчук получил свою заслуженную "бронзу" и покинул пьедестал, отказавшись от совместного фото с представителем страны-террориста, которая сегодня с ужасными последствиями обстреляла Сумы – уже 34 погибших и 117 пострадавших.

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